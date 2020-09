I vantaggi di sostituire gli infissi: risparmio energetico e design moderno (Di giovedì 10 settembre 2020) Grazie anche ai numerosi incentivi statali messi in campo per agevolare la trasformazione energetica degli immobili in Italia, sono sempre di più gli italiani che effettuano lavori di ristrutturazione ed ammodernamento con particolare attenzione alla sostituzione degli infissi. sostituire gli infissi è piuttosto vantaggioso. Infatti comporta un risparmio energetico e assicura un design moderno all’unità sia essa abitativa sia ad uso ufficio. Se poi ci si affida ad operatori specializzati come quelli operativi in questa azienda i vantaggi sono notevoli. Infatti infissi & Persiane è da anni azienda leader sul campo della produzione e installazione di finestre e portefinestre di tutti ... Leggi su laprimapagina

Chi impara di meno con la didattica online | M. De Paola Lavoce.info Due nuovi apparecchi elettromedicali all'ospedale di Jesolo: i vantaggi

All'ospedale di Jesolo in questi giorni sono state attivate due nuove apparecchiature elettromedicali in sostituzione di due dispositivi obsoleti. Si tratta di un mammografo digitale installato nella ...

Lavoro, Assindatcolf: dal 1 ottobre più vantaggi per le famiglie con non autosufficienti

Con il nuovo Ccnl del settore domestico sarà economicamente più conveniente assumere la badante 'notturna’ o una lavoratrice in sostituzione della titolare. "Debutta" anche la nuova figura dell'assist ...

