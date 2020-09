Gli amici di Willy non hanno parlato di un suo intervento in loro difesa (Di giovedì 10 settembre 2020) Possibile che nessuno degli amici di Willy Monteiro Duarte abbia parlato con gli inquirenti dell’intervento Willy in difesa di Federico Zurma? È uno dei tasselli mancanti sui quali gli inquirenti si stanno arrovellando. Infatti, dalle carte degli interrogatori, i due amici di Willy – Federico Zurma e Alessandro Rosati – non sembrano spiegare il perché del coinvolgimento di Willy nella rissa. LEGGI ANCHE > Le parole di Belleggia: «I fratelli Bianchi mi hanno chiesto di non parlare di quello che è successo a Willy» intervento Willy nella rissa: perché nessuno dei suoi amici parla della ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : Con @SusannaCeccardi e gli amici di Borgo San Lorenzo, Firenze! State con noi ???? ?? LIVE ?? - borghi_claudio : @Valeria51915836 Vede, io vorrei abolire il codice degli appalti per sostituirlo con la massima trasparenza. Se ten… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - mendesshug : che poi aveva appena consegnato la tesi di laurea magistrale, DEVE laurearsi a fine ottobre.. gli hanno anche rinno… - c0mfortablysad : pensando a quando uscì la s6 di shameless e chiesi ai miei amici come mai trevor fosse ftm se alla fine comunque gl… -