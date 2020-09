Francia, ragazza respinta all’ingresso del Museo d’Orsay: “Troppo scollata, così lei non entra” (Di giovedì 10 settembre 2020) ragazza viene fermata fuori dal Museo d’Orsay “Troppo scollata, così lei non entra”. Una ragazza sarebbe stata fermata all’ingresso del celebre Museo d’Orsay a Parigi. A raccontare la vicenda è la stessa protagonista, Jeanne, che ha postato su Twitter una lettera: “È martedì 8 settembre, il caldo del aumenta e le braccia si scoprono. Ho voglia di andare al Museo d’Orsay, e non sospetto che il mio décolleté diventerà oggetto della discordia. Arrivata all’ingresso non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista della scollatura turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni, che inizia: ‘Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa ... Leggi su tpi

PicoPaperopoli : ?? #10Settembre 1977 – Hamida Djandoubi, condannato a morte per l'assassinio di una ragazza, viene ghigliottinato a… - crislomb : La provocazione è riuscita. La ragazza si è “guadagnata” le prime pagine (sic!) e la Francia non è più quella di una volta. - porcoddiem : Alla ragazza su una Ypsilon arancione e nera che mi ha visto sbroccare al quinto semaforo rosso di fila su Corso Fr… - euright9 : @EnricoLetta Siamo? Francia? #leuropa? Li si fa tanto lunga perché italiani hanno ucciso 1 straniero? Per quella po… - uflxwerufeast : @ciaosonotriste questo mi ricorda un ragazzo o una ragazza di parigi e il tuo layout mi ricorda la francia, quindi.… -