Fortnite: arriva un bundle con Nintendo Switch a tema! (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro giro, altro annuncio a sorpresa per Nintendo Switch, tramite comunicato stampa l’azienda ha annunciato un bundle esclusivo a tema Fortnite Non possiamo negare che questa è stata la settimana di Microsoft. Con l’annuncio della data d’uscita e del prezzo delle sue console di prossima generazione, Xbox Series X e Xbox Series S, ha canalizzato l’attenzione della stampa e degli appassionati del mondo videoludico. Sebbene Sony sia rimasta, invece, in silenzio e in disparte, Nintendo ha fatto la sua parte pur giocando in un mercato e una partita completamente diversa. Dopo il Nintendo Direct a sorpresa sui 35 anni di Super Mario e l’annuncio di Hyrule Warriors: L’era della Calamità, Nintendo ... Leggi su tuttotek

