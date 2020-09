Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi (Di giovedì 10 settembre 2020) In questa settimana l’Epic Games Store ha reso disponibili gratis dal dal 10 Settembre, Railway Empire e Where The Water Tastes Like Wine. Scopriamoli insieme Anche questa settimana l’Epic Games Store ci porta due nuovi giochi gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 10 Settembre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videogiochi a tema viaggi: Railway Empire e Where The Water Tastes Like Wine. Vediamoli nel dettaglio. Railway Empire gratis su Epic Games Store Questa settimana ... Leggi su tuttotek

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Apple chiede i danni a #EpicGames, sviluppatore del videogame #Fortnite nella controversia sull’App Store. L'articolo di… - StartMagNews : #Apple chiede i danni a #EpicGames, sviluppatore del videogame #Fortnite nella controversia sull’App Store. L'artic… - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Guerra Apple-Epic Games, tutte le novità su Fortnite - PHONETHRONE2012 : Apple chiude ancora ad Epic Games e disabilita 'Accedi con Apple' sui suoi giochi - HDblog : Apple chiude ancora ad Epic Games e disabilita 'Accedi con Apple' sui suoi giochi -