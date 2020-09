Ecco perché la luna si sta arrugginendo (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli scienziati hanno notato un fenomeno particolarmente interessante che riguarda il nostro satellite, ovvero la luna. Quest’ultima infatti si sta letteralmente arrugginendo. Marte è estremamente celebre per il suo colore rosso ruggine derivante dal ferro presente sulla sua superficie. Il ferro infatti combinato con l’acqua e l’ossigeno danno vita a quel colore spettacolare che noi tutti conosciamo. Tuttavia gli esperti non riescono a comprendere come anche sulla luna si stia verificando lo stesso fenomeno, ricordiamo che sul satellite non c’è ossigeno. Lo scienziato Shuai Li dell’Università delle Hawaii si è interessato a questo misterioso fenomeno e ha deciso di studiare i dati raccolti dall’orbiter Chandrayaan-1 dell’Indian Space Research. Il dispositivo ... Leggi su quotidianpost

