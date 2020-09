Diana Rigg: morta Lady Olenna Tyrell de Il Trono di Spade (Di giovedì 10 settembre 2020) L'attrice inglese Diana Rigg, 82 anni è morta il 10 settembre 2020: era stata Lady Olenna nel Trono di Spade e aveva recitato in Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà. Come riporta Deadline, l'attrice inglese Diana Rigg è morta il 10 settembre 2020 all'età di 82 anni. Ad ufficializzare la notizia è stata la BBC. Celebre interprete teatrale e cinematografica, Diana Rigg era molto nota per alcuni ruoli in franchise di successo del grande e piccolo schermo, tra cui quello di Lady Olenna ne Il Trono di Spade. Alla BBC il suo agente ha dichiarato:"È morta ... Leggi su movieplayer

Il_Nerdastro : In GOT abbiamo amato la sua Olenna. Ci lascia, all'età di 82 anni, Diana Rigg, l'interprete di Lady Tyrell in 'Game… - forgotdaisy : No è morta Diana rigg, l'attrice che faceva Olenna tyrell, che dispiacere madonna - franxkenteen : IN CHE SENSO È MORTA DIANA RIGG NO VI PREGO NO - NOTIZIEWEBLIVE : E' morta #DianaRigg, la regina Olenna Tyrell nel Trono di Spade: marito, figli e frasi celebri #GOT -… - fabiosawAriana : Una grande attrice Diana Rigg!! Amata sia in GOT che in Victoria ???? -