De Laurentiis positivo: la Procura Federale valuta l’apertura di un’inchiesta (Di giovedì 10 settembre 2020) La Procura Federale potrebbe aprire un’inchiesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus La notizia della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis ha sollevato un polverone mediatico nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la Procura Federale sta valutando la possibilità di aprire un’inchiesta nei confronti del presidente azzurro, presente alla riunione in Lega. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - AgoraMagazLatin : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis positivo al Covid - brancalaion : RT @pisto_gol: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega con altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis positivo

Ferrero si trova in autoisolamento a causa della positività di De Laurentiis: il presidente della Sampdoria era presente in Lega Dopo l’assemblea della Lega svoltasi ieri a Milano, il presidente del N ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la moglie, Jaqueline, lasciano Capri in motoscafo dopo essere risultati positivi al coronavirus. Entrambi partono per Roma dove si sottoporranno a visi ...