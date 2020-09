De Laurentiis positivo al Covid: lascia Capri e torna a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha lasciato Capri ed è tornato a Roma. I medici hanno deciso che il presidente del Napoli dovesse trasferirsi per controlli e per essere meglio monitorato vista la... Leggi su ilmattino

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - infoitsport : TMW NEWS - De Laurentiis positivo al Covid-19. Van Gaal elogia l'Italia - infoitsport : De Laurentiis positivo al Covid-19. Il numero uno del Napoli in ambulanza a Roma -