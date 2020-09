Cosa devi sapere sulla tecnologia 5G (Di giovedì 10 settembre 2020) Che Cosa si intende per tecnologia 5G? E perché continuiamo a parlarne come la rete del futuro? La risposta a queste domande la trovate nel primo episodio di una serie di tre puntate del nostro podcast Wired Future, dedicate tutte al 5G. Andremo alla scoperta della rete mobile di quinta generazione in tutti i suoi aspetti: partiremo da quelli tecnologici, ma entreremo anche nel merito della parte storica, scientifica, economica e pure dei risvolti a livello sociale. Perché non c’è dubbio, come ci suggeriscono le notizie di cronaca, che il 5G sia in questo momento un tema non solo di sviluppo tecnologico, di offerta di servizi e di abilitazione di nuove funzionalità, ma anche un argomento che interessa da vicino le persone, e che è entrato, con forza, nel dibattito pubblico (anche perché alcuni ... Leggi su wired

MaxMiglietta2 : RT @mircoDmirco: Avete presente #OdiareTiCosta? Quella cosa per la quale se vieni condannato devi pagare il risarcimento in soldi? Ebbene,… - Passione_Silent : RT @i_pittore: #quandoTroviamo il coraggio per amare. Perché ci vuole coraggio, per amare ti devi spogliare di ogni difesa, renderti vulner… - Shaula1981 : RT @i_pittore: #quandoTroviamo il coraggio per amare. Perché ci vuole coraggio, per amare ti devi spogliare di ogni difesa, renderti vulner… - AvigalLuna : RT @i_pittore: #quandoTroviamo il coraggio per amare. Perché ci vuole coraggio, per amare ti devi spogliare di ogni difesa, renderti vulner… - MenelaoC : RT @i_pittore: #quandoTroviamo il coraggio per amare. Perché ci vuole coraggio, per amare ti devi spogliare di ogni difesa, renderti vulner… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa devi Follia al ristorante, il cliente al cameriere di colore: “Non mi devi servire perché sei nero” Fanpage.it Smart working: quale futuro dopo l’emergenza per imprese e lavoratori?

Con la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre prossimo (decreto legge 30 luglio 2020, n. 83) è stata prorogata anche la possibilità di far ricorso allo smart working nella modalità semplificat ...

Spiegare il cambiamento climatico ai bambini con racconti classici rivisitati

Cosa sarebbe Pinocchio senza gli alberi ... se Pinocchio fosse stato scritto in un futuro senza più alberi, mastro Geppetto avrebbe dovuto cambiare radicalmente i suoi piani? E che, se Robinson Crusoe ...

Con la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre prossimo (decreto legge 30 luglio 2020, n. 83) è stata prorogata anche la possibilità di far ricorso allo smart working nella modalità semplificat ...Cosa sarebbe Pinocchio senza gli alberi ... se Pinocchio fosse stato scritto in un futuro senza più alberi, mastro Geppetto avrebbe dovuto cambiare radicalmente i suoi piani? E che, se Robinson Crusoe ...