Concorsi Scuola 2020: prove a ottobre, il Miur forma le Commissioni per lo Straordinario (Di giovedì 10 settembre 2020) Ormai è noto l’annuncio della Ministra Azzolina in Senato riguardante i Concorsi Scuola 2020 e, più in particolare, il Concorso Straordinario Secondaria: le prove si terranno entro ottobre. Saranno espletate le prove per i docenti con più annualità di servizio e per i giovani che vogliono iniziare a insegnare. Queste le parole della Ministra: “Abbiamo bandito 78 mila posti per assumere nuovi insegnanti. Li espleteremo già a partire dal prossimo mese di ottobre, per riattivare una macchina concorsuale ferma da troppo tempo, con grave danno per la Scuola, che senza Concorsi non ha tutti gli insegnanti di cui ha bisogno. Come noto, avrei voluto farli prima. Ma ci siamo ... Leggi su leggioggi

fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - SaroDala : RT @micheleg06: @pdnetwork Avete condannato a morte centiare di migliaia di docenti precari, assecondando i concorsi truffa e le graduatori… - SaroDala : RT @BuettoG: PER AZZOLINA VA TUTTO BENE. LE GPS SONO TRASPARENTI E CORRETTE. CONCORSI? ASSUMERANNO TUTTI E SONO FELICI. LA COLPA? NON È SUA… - gramignanoTW : RT @deidda: La scuola sta vivendo il suo peggior momento: non solo per via del Covid, ma anche per il totale fallimento della politica adot… - estae211 : @AzzolinaLucia Mancano 60 mila cattedre,i concorsi non sono partiti e la colpa è di chi dal banco non ha fatto nien… -