Catania | Raffaele | “Avventura stuzzicante | sarà un mercato particolare”

Il Catania riparte da Giuseppe Raffaele. L'allenatore ex Potenza è la nuova guida tecnica scelta dalla società etnea per provare a rilanciarsi in Serie C. Un compito complicato, che il tecnico mostra di affrontare senza timori particolari, come ammesso ai microfoni Rai: "Mi sono tuffato subito in questa avventura che è stuzzicante e da alcuni punti di vista anche difficile. Il Catania viene dalla salvezza della società, da una ristrutturazione. Sicuramente ci saranno squadre favorite, ma noi abbiamo tutte le motivazioni per cercare di fare meglio. C'è un mercato che è molto più parsimonioso, quindi si cerca di aspettare per fare i colpi giusti. È difficile preparare le amichevoli, dovremo lavorare più intensamente noi durante gli ..."

