Calciomercato Serie C, due colpi per Bari e Catania: Marras da De Laurentiis, etnei vicini a Sarao (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Calciomercato è in continua evoluzione anche per la terza divisione italiana.I club di Serie C si muovono sul mercato per gettare le basi progettuali in vista della prossima stagione di campionato. Nel girone C, il più complicato tra i tre della competizione, quello di pertinenza anche del Palermo, saranno presenti piazze importanti come Avellino, Bari, Catania, squadre ambiziose come Juve Stabia, Ternana o Trapani. E alcune di queste sono già molto attive nella sessione di Calciomercato estiva iniziata l'uno settembre che arriverà al gong finale il cinque di ottobre. Tutte contendenti del club rosanero per la corsa al titolo che vale la promozione nel campionato cadetto, obiettivo più o meno dichiarato da molte compagini del girone meridionale di ... Leggi su mediagol

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - Mediagol : #Calciomercato #SerieC, due colpi per #Bari e #Catania: Marras da De Laurentiis, etnei vicini a Sarao - WiAnselmo : #Calciomercato #SerieC, due colpi per #Bari e #Catania: Marras da De Laurentiis, etnei vicini a Sarao… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Fiorentina: ufficiale acquisto Bonaventura

Lo comunica la società toscana in una nota sul proprio sito. Il centrocampista, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il ...

De Laurentiis positivo al Covid/ Conferenza senza mascherina? “Sintomatico”

Corre la polemica sui social e non solo contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: mentre si attendono gli esiti dei primi esami nel probabile ricovero cautelativo a Roma (ma ancora non ci ...

Lo comunica la società toscana in una nota sul proprio sito. Il centrocampista, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il ...Corre la polemica sui social e non solo contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: mentre si attendono gli esiti dei primi esami nel probabile ricovero cautelativo a Roma (ma ancora non ci ...