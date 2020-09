"Berlusconi sarebbe morto e lui lo sa". Zangrillo a Piazzapulita, sconvolgente verità (Di giovedì 10 settembre 2020) "Silvio Berlusconi a marzo sarebbe morto". Alberto Zangrillo sconvolge Corrado Formigli a Piazzapulita. Il padrone di casa incalza il medico del San Raffaele che ha in cura il Cavaliere per coronavirus: "Possiamo dire che Berlusconi è la smentita più visibile alla sua affermazione sul coronavirus clinicamente morto?". "Assolutamente no - replica secco Zangrillo -. La carica virale come detto da Clementi e dallo stesso paziente era talmente elevata che a marzo o aprile non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. L'avrebbe ucciso, molto probabilmente, e Berlusconi lo sa. Non è una boutade per esagerare visto il personaggio". Quindi Zangrillo torna su un punto ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Zangrillo: 'A marzo-aprile #Berlusconi sarebbe morto' #ANSA - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Berlusconi a marzo sarebbe morto di Covid' - borghi_claudio : @AlanPanassiti @lucasofri Mi scusi, al netto del termine 'negazionista' che identifica chi lo usa come un #poraccio… - FabrizioDelpret : “A marzo #Berlusconi sarebbe morto, con queste carica virale”, ha detto #Zangrillo E niente. Il “dottore “ proprio… - serenel14278447 : Zangrillo: «A marzo-aprile Berlusconi sarebbe morto, con la carica virale che ha» -