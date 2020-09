Benevento, ancora un incendio: a fuoco vegetazione in contrada Gran Potenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ancora un incendio nel Sannio. Stavolta il rogo si è originato in contrada Gran Potenza, alle porte del capoluogo sannita. Il rogo riguarda un tratto di vegetazione che si affaccia sulla tangenziale ovest. Al momento si trovano sul posto i Vigili del fuoco per domare le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

