Atp Kitzbuhel 2020, Djere domina contro un Sinner in giornata no (Di giovedì 10 settembre 2020) Brutta sconfitta per Jannik Sinner al torneo Atp di Kitzbuhel 2020. In Austria l’altoatesino viene spazzato via da Laslo Djere in due set e poco più di un’ora di gioco col punteggio finale di 6-4 6-4 per il serbo, che ha sicuramente giocato meglio ma allo stesso tempo ha sfruttato la giornata no dell’azzurro al servizio, con la prima che non è entrata quasi mai e la seconda che ha fatto da preda facile per le risposte vincenti dell’avversario. RIVIVI IL LIVE IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set c’è subito il break di vantaggio per Djere già nel primissimo game. Sinner parte male e si riprende soltanto strada facendo, visto che nel frattempo deve fare i conti con altre palle break per il serbo, per fortuna ... Leggi su sportface

