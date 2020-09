Ascolti TV | Mercoledì 9 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Ocean's 8 Nella serata di ieri, mercoledì settembre 2020, su Rai1 il film Il Diritto di Contare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima tv di Ocean’s 8 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor 3 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Suicide Squad ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Nati con la Camicia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Donnie Brasco ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine ha raccolto .000 spettatori con il ... Leggi su davidemaggio

toysblogit : Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2020 - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 9 settembre 2020: Il diritto di contare, Ocean’s 8, Suicide Squad, dati di ascolto e share - maReylo : RT @serkanrobot: HO LETTO CHE VISTO I GRAN ASCOLTI DI #SenÇalKapimi FOX STA DECIDENDO SE RINNOVARLA PER UNA 2 STAGIONE URLOOOOOOOOOOOOOO IN… - serkanrobot : HO LETTO CHE VISTO I GRAN ASCOLTI DI #SenÇalKapimi FOX STA DECIDENDO SE RINNOVARLA PER UNA 2 STAGIONE URLOOOOOOOOOO… - adorvstark : @hemmingsperfume Io personalmente seguo entrambe le dizi, anche se ho una leggera preferenza per BY, però non è che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Ascolti USA del 29 aprile: SEAL Team cresce verso il finale Teleblog