Appuntamenti e scadenze del 10 settembre 2020

(Teleborsa) – Lunedì 07/09/2020Appuntamenti: Digital Italian Equity Week 2020 – La quarta edizione dell'Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globali (fino a giovedì 17/09/2020) Milano Art Week – Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie, iniziative speciali e mostre, aperte nelle diverse sedi espositive della città (fino a domenica 13/09/2020) Mercoledì 09/09/2020Appuntamenti: Eurofi Financial Forum 2020 – Si svolge a Berlino l'evento organizzato da Eurofi

Novità e scadenze fiscali settembre 2020. Il mese di settembre per le scadenze fiscali è un mese importante, sia per le partite Iva che per i dipendenti e i pensionati. A fine mese scade il termine pe ...Il mese di settembre, come da tradizione, rappresenta la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Riaprono gli uffici, si riavviano molte attività, per molti, è il mese dei buoni propositi e dell’ ...