Android 11 stabile disponibile, cosa Google impone o meno agli OEM (Di giovedì 10 settembre 2020) Google ha iniziato a distribuire la prima build stabile di Android 11 sulla sua gamma di dispositivi Pixel. L’ultima versione del software dell’azienda include una serie di nuove modifiche rivolte agli utenti come notifiche Bubble, supporto per la registrazione dello schermo, controlli multimediali riprogettati e molto altro.Insieme a questi, Android 11 include diversi aggiornamenti rivolti agli sviluppatori e una serie di modifiche nascoste individuate nel codice sorgente. Mentre la maggior parte di queste modifiche si farà strada nella gamma Pixel, Google non impone tutte le funzionalità di Android 11 agli OEM.In questo post, daremo un’occhiata a tutte le funzionalità di ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Android11 stabile disponibile, cosa #Google impone o meno agli OEM: - blackeyes972 : Attivare il material design su Google Chrome L’ultima versione stabile di Google Chrome dispone di una nuova inter… - 24h_Tecnologia : Anche Android 11 ha la sua statua a Mountain View, anzi ovunque grazie alla realtà aumentata!: Oggi è il giorno del… - Tech4D_ : Android 11 stabile è realtà sui Pixel e in beta per Xiaomi, OPPO e OnePlus - DarioConti1984 : Android 11 stabile disponibile per Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo e Realme | AndroidWorld -

Ultime Notizie dalla rete : Android stabile Google rilascia ufficialmente Android 11, tutte le novità | Video HDblog Xiaomi ha finalmente annunciato Android 11 per Mi 10 e Mi 10 Pro

Anche il colosso cinese Xiaomi si è unito alla festa per Android 11. Dopo poche ore dal rilascio della prima versione stabile da parte del colosso di Mountain View, Google, ha annunciato la disponibil ...

Huawei annuncia HarmonyOS 2.0. La beta per smartphone a dicembre, ma non è ancora pronto a sostituire Android

Huawei ha annunciato oggi il rilascio della prima beta di HarmonyOS 2.0: la documentazione, il kit di sviluppo e i nuovi framework saranno disponibili a partire da oggi ma non supporteranno gli smartp ...

Anche il colosso cinese Xiaomi si è unito alla festa per Android 11. Dopo poche ore dal rilascio della prima versione stabile da parte del colosso di Mountain View, Google, ha annunciato la disponibil ...Huawei ha annunciato oggi il rilascio della prima beta di HarmonyOS 2.0: la documentazione, il kit di sviluppo e i nuovi framework saranno disponibili a partire da oggi ma non supporteranno gli smartp ...