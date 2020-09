Xbox Series S console budget? Sì ma la CPU è più veloce di quella di PS5 (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi ultimi giorni Microsoft si è data da fare sui social per svelare le sue due console next-gen, Xbox Series S e Xbox Series X. Dopo una serie di leak trapelati online, alla società di Redmond non è rimasto che annunciare ufficialmente il prezzo, rispettivamente 299 euro e 499 euro, e la data di uscita che sarà per entrambe il 10 novembre.Xbox Series S è la console più economica del duo, utile per chi acquista solo giochi in digitale e un recente video pubblicato proprio da Microsoft, mostra le sue caratteristiche tecniche.Tom Warren, senior editor di The Verge, ha esaminato le sue caratteristiche e ha notato che la CPU di Xbox Series X e Series S ... Leggi su eurogamer

