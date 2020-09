Venezia 77: l’inaugurazione del Campari Boat-In Cinema e tutti gli appuntamenti in programma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continua la serie di appuntamenti firmati Campari, main sponsor della Mostra del Cinema di Venezia. Lo scorso 8 settembre, è stata inaugurata la suggestiva e prestigiosa location Campari Boat-In Cinema, presso l’Arsenale di Venezia, dove è stato proiettato in anteprima il film Burraco Fatale, alla presenza della regista Giuliana Gamba e delle attrici Angela Finocchiaro, Claudia Gerini e Caterina Guzzanti. Leggi su vanityfair

