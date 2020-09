Uomini e Donne, Davide Donadei e Gianluca De Matteis sono i nuovi tronisti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis Hanno 25 e 30 anni e non vengono dal mondo della tv: stiamo parlando di Davide Donadei e Gianluca De Matteis, nuovi tronisti di Uomini e Donne, lo storico dating-show di Maria De Filippi, ripartito con la sua 25esima edizione in uno studio tutto nuovo. Nella puntata di ieri, 8 settembre, abbiamo conosciuto i due nuovi tronisti, che proveranno a far capitolare le belle tentatrici. Non è passato invece il terzo aspirante Davide Blanda, che comunque rimarrà ... Leggi su tpi

