Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 settembre: Trono Over o Trono Classico? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le prime due puntate di Uomini e Donne hanno subito messo in chiaro le intenzioni della trasmissione. Colpi di scena, scontri e nuovi volti: la trasmissione di Maria De Filippi è partita subito col botto, è il caso di dirlo. Nella puntata inaugurale Gemma ha puntato il dito contro Nicolo Vivarelli, Sirius, e viceversa. Il rapporto tra i due sembra essersi compromesso dopo l’idillio iniziale, durato poco a quanto pare. Dopo la curiosità ora è rimasto solo il freddo di una differenza troppo grande per essere colmato. Per questo Gemma ha deciso di conoscere altri Uomini. Le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 9 settembre, infatti, svelano che sarà proprio la dama torinese ancora protagonista. Un nuovo corteggiatore per Gemma Gemma ... Leggi su italiasera

