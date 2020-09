Tremezzo, a Villa Mainona la personale di Alberti: un tour tra acqua e luce (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Villa Mainona, in via Regina 22 a Tremezzo, fino al 2 ottobre è allestita la mostra Grand tour, personale dell'artista Emilio Alberti, curata da Michele Caldarelli. I temi iconografici maggiormente ... Leggi su ilgiorno

gi_mus : -

Ultime Notizie dalla rete : Tremezzo Villa

IL GIORNO

A Villa Mainona, in via Regina 22 a Tremezzo, fino al 2 ottobre è allestita la mostra Grand Tour, personale dell’artista Emilio Alberti, curata da Michele Caldarelli. I temi iconografici maggiormente ...A Villa Mainona, in via Regina 22 a Tremezzo, fino al 2 ottobre è allestita la mostra Grand Tour, personale dell’artista Emilio Alberti, curata da Michele Caldarelli. I temi iconografici maggiormente ...