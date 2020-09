Stefano Caldoro contro Aurelio De Laurentiis: “Non hai resistito a fare lo ‘sborone'” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della Regione Campania, ha risposto ad Aurelio De Laurentiis su Facebook dopo che il presidente del Napoli aveva espresso chiaramente la sua preferenza per l’avversario Vincenzo De Luca. “Caro’ ADL, non hai resistito a fare lo “sborone” – come dite voi romani – entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Io sono il tifoso di sempre (a ... Leggi su calciomercato.napoli

FratellidItalia : ?? Una #Campania libera, forte e coraggiosa con Stefano #Caldoro Presidente ???? ??? #ElezioniRegionali #VotaFDI… - AgrestiDi : Stefano Caldoro, in evidente deficit di consenso, tira fuori un classico del repertorio dell'irricevibile centrodes… - trimpa48 : RT @ciairo: @ADeLaurentiis Invece ha fatto tanto. Stefano Caldoro ha portato sull'orlo del fallimento l'EAV che è stata salvata dall'impegn… - walter_porcino : @ADeLaurentiis 01/03/2017 'Inchiesta Consip' Anche l’ex governatore della Campania Stefano Caldoro è indagato nell’… - CuoreIschitano : #ADL contro l'ex presidente della Regione Campania, Stefano #Caldoro Il solito burino cafone. . . -