Solei Sorgè prime dichiarazioni su Iannone: cosa ha detto l’ex corteggiatrice? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Soleil Sorgè parla per la prima volta del presunto rapporto che la lega a Andrea Iannone, i due sono stati paparazzati insieme a fine estate e il gossip si è subito vivacizzato. Ricordiamo che i due sono stati ex cognati: lei fidanzata per un periodo con Jeremias Rodriguez mentre lui ha avuto una lunga relazione con Belen. Alle pagine di Chi Soleil ha spiegato cosa è successo con Iannone, ha voluto chiarire che fra loro non c’è nessuna relazione e che il loro incontro è stato innocente e senza secondi fini. Soleil ha anche aggiunto che in un secondo momento ha anche pensato che il motociclista fosse alla ricerca di visibilità: “ “Ci siamo trovati per caso gli ultimi giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia ... Leggi su quotidianpost

