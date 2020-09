Smart working, Netflix dice «no» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Smart working? Pro e contro, le aziende si dividono. Twitter è stato il primo ad annunciare che permetterà ai suoi dipendenti di continuare in Smart working a tempo indefinito, anche una volta finita l’emergenza Covid-19. Potranno farlo tutti i dipendenti che lo desiderano e il cui ruolo non esige la presenza in sede. Segue la stessa filosofia Square, società di pagamenti elettronici con sede a San Francisco gestita dallo stesso amministratore delegato di Twitter: «Vogliamo che i nostri dipendenti siano in grado di lavorare dove si sentono più creativi e produttivi», ha reso noto Jack Dorsey. Anche Google ha deciso di estendere lo Smart working ma solo fino al 30 giugno 2021 «come opzione di ... Leggi su gqitalia

