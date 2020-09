Serie A, il futuro è un rebus. Dal Pino: “Pronto il rilancio del calcio italiano” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Serie A si prepara a ripartire. Tuttavia non mancano perplessità e preoccupazioni sulla nuova stagione tra l'incognita Coronavirus e l'assenza del pubblico sugli spalti. Si prevede una stagione davvero ricca di sorprese e novità.rilancioIl presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha espresso il suo punto di vista in conferenza stampa: “Domani è in programma un passaggio fondamentale, cioè l'approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio inderogabile per rilanciare il nostro calcio. Gli stadi italiani vanno ammodernati e la burocrazia va snellita per stare al passo con l'Europa. Possiamo essere generatori di moltiplicatori di PIL, ma in un momento di difficoltà del Paese bisogna che ci siano le condizioni per poterlo fare. Stadi al top aiutano a ... Leggi su itasportpress

