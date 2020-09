Scuola, Recovery plan e calcio, i dossier di Conte che esclude il rimpasto (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Scuola, Recovery Plan, calcio. Giuseppe Conte torna a palazzo Chigi, dopo le visite a Beirut e Modena, e affronta i principali dossier che attendono l'Italia con una certezza: "Il 15 settembre non ci sarà alcun rimpasto".Scuola - La Scuola ricomincia in presenza il 14 settembre, eccetto alcune regioni. Sono pronte le regole in caso di contagi, fino alla massima misura cautelativa della quarantena per l'intera classe. Verranno distribuite 11 milioni di mascherine gratuite al giorno. 160mila docenti verranno assunti in ruolo e altri 70 mila a tempo determinato. Non ci saranno piu' le classi pollaio. I presidi definiranno gli ingressi ad orari scaglionati. Le mascherine saranno obbligatorie negli ingressi e negli spostamenti, non quando si è seduti al banco. I ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Scuola, Recovery plan e calcio, i dossier di Conte che esclude il rimpasto - rapic1 : RT @ProvinceItalia: #RecoveryPlan #Province a @GiuseppeConteIT e @amendolaenzo “Se criterio è concretezza e velocità, strategici investime… - fisco24_info : Scuola, Recovery plan e calcio, i dossier di Conte che esclude il rimpasto : AGI - Scuola, Recovery Plan, calcio. G… - GPalombelli : ???????? #Province: gli #investimenti per #strade e #scuole secondarie sono strategici. De Pascale: “Questa è l’occasio… - zemmu : RT @vi__enne: 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno, per 200 giorni di scuola, fa 2 miliardi e 200 milioni di mascherine. A un cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Recovery plan e