Ronaldo Juventus, Santos: “Quando tutti pensano sia finito, batte record” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ronaldo Juventus – Fernando Santos ha parlato del centravanti bianconero tramite le pagine del quotidiano “O Jogo”. Il tecnico del Portogallo ha speso parole cariche di stima per il ragazzo che, con la doppietta siglata contro la Svezia, ha raggiunto un altro record. Anche il numero uno dei bianconeri, Andrea Agnelli, lo ha blindato dopo la partita di Champions League contro il Lione. Juventus: Santos su Ronaldo “Cristiano Ronaldo ha fatto la differenza? Mi sembra evidente. Cristiano è questo. Continua a battere record, record e, quando tutti pensano che sia finito, lui batte un altro record. Si nutre di questo. Per me è un piacere allenarlo, ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : Le parole di #Ronaldo su #Kulusevski dopo la vittoria del #Portogallo sulla #Svezia in #NationsLeague - tuttosport : #Pelé celebra #Ronaldo: 'Mi aspettavo il numero 100, è arrivato il 101' - SkySport : Cristiano Ronaldo: 'Kulusevski alla Juventus, che talento. Segnerà tanti gol' - ScarneraFabio : RT @tuttosport: #Pelé celebra #Ronaldo: 'Mi aspettavo il numero 100, è arrivato il 101' - Aquila6811 : RT @NinoJfc: Ha ragione chi parla di #Juventus piena di pensionati. Oggi #Ronaldo per esempio ha raggiunto la 'Quota 100'. #Ronaldo100 #Na… -