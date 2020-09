Problemi con un volontario, sospesi i test del vaccino di Oxford (Di mercoledì 9 settembre 2020) Primo stop al vaccino di Oxford contro il Covid 19. Martedì il gigante farmaceutico britannico AstraZeneca ha infatti annunciato di aver bloccato temporaneamente i test in tutto il mondo sul vaccino che sta sviluppando dopo che uno dei volontari aveva accusato un malore non previsto. Una procedura standard in questi casi, proprio per evitare che chi si sottopone alle prove finisce per avere gravi Problemi collaterali. LEGGI ANCHE > Usa, vaccino pronto per il 1 novembre (due giorni prima delle elezioni) Sospeso il vaccino di Oxford: “Decisione di routine” La decisione di AstraZeneca di sospendere i test sul vaccino di Oxford è stata definita “una procedura di ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Problemi con Scuola, in Piemonte ancora 430 classi con problemi di spazio La Stampa Una cittadella studentesca per fermare la fuga dalle scuole

ORISTANO. Una cittadella studentesca per contrastare l’abbandono scolastico. Il problema è annoso, ma adesso, epoca di pandemia, rischia di aggravarsi. L’idea parte dalla Cgil che in provincia vuol ...

Nelle case del Carmine arrivano acqua e luce

Buone notizie per le sei famiglie che aspettano di trasferirsi dal 13 luglio «Speriamo che gli allacci vengano realizzati prima dell’inizio delle scuole» ALGHERO. Finalmente, dopo alcuni mesi di attes ...

