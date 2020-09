Mediaset guarda a nuova MFE, in prossimi giorni confronto con Vivendi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mediaset non demorde sulla costituzione di MediaforEurope, l'holding con sede non fiscale in Olanda dove intende far confluire le sue attività e partecipazioni. Ora che gli effetti del calo di consumi da Covid sono tutti da valutare, il Biscione ha meno fretta anche perché lo schema iniziale, che... Leggi su digital-news

QuiMediaset_it : Tutte le novità della nuova stagione tv #Mediaset . Guarda il filmato: - davidealgebris : Guarda a caso la Legge Gasparri é illegale. Blocca la concorrenza a favore ovviamente di Mediaset. Che bello fare… - Skysurfer72 : @MKollandra Non c’è bisogno di essere là con loro ma basta leggere e capire gli obbiettivi quali sono! Certo che se… - bdu_tv : RT @QuiMediaset_it: Tutte le novità della nuova stagione tv #Mediaset . Guarda il filmato: - CentiTiberio : @NapolitanoIda Ma chi la guarda Mediaset raccontano solo balle! -