Ma i professori che cosa professano? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ce lo chiede il momento storico che stiamo vivendo. Ce lo chiede l’urgenza di riorganizzare un mondo scolastico attraversato da incertezza e paura. È una domanda interessante, si potrebbe dire doverosa, che si pone il prof. Ivano Donigi nel suo libro “Parole che allungano la vita” e che mette tutti i docenti sull’attenti – se ben ci pensiamo – in relazione al loro importante compito nel campo dell’istruzione e della formazione.Vista la delicatezza del periodo, ci poniamo tante e giuste domande, ma forse accantoniamo quelle altrettanto urgenti, eticamente più utili, se consideriamo che la scuola è fatta innanzitutto di persone, docenti e studenti. “Se il termine “professore” – scrive Dionigi – deriva da profiteri, professare, noi professori che cosa professiamo? ... Leggi su huffingtonpost

