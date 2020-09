Lo smalto semipermanente: che cos’è e perché ha così successo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo smalto semipermanente: che cos’è e perché ha così successo. In pochi anni ha rivoluzionato l’arte della manicure, rendendola di lunga durata. Ti metti sulle unghie lo smalto semipermanente e per tre settimane non ci devi più pensare. Se è di qualità, resta lucido e non si scolorisce. Una buona scelta dunque? Sì, ma questo non vuol dire che questo tipo di smalto non abbia anche i suoi contro. Lo smalto semipermanente: che cos’è e perché ha così successo Gli smalti semipermanenti sono fatti con dei polimeri fotoindurenti, ovvero sostanze che si induriscono se vengono esposte alla luce. È per questo che lo smalto ... Leggi su pianetadonne.blog

La nail art ormai da anni impazza tra giovani e meno giovani, non esiste donna che non ami farsi coccolare dalla propria estetista ed avere mani curate e belle da esibire.Tante le tendenze unghie autu ...

Lo smalto semipermanente è l’invenzione del secolo, inutile negarlo. Senza dover correre dall’estetista ogni giorno, consente di avere le mani in ordine per circa 2/3 settimane. Come se non bastasse, ...

