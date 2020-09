Le bici in città potranno viaggiare contromano e sulle corsie dei bus? L'Aci: 'Siamo all'anarchia' (Di mercoledì 9 settembre 2020) "A leggere la proposta sembrerebbe che, in città, basti imporre il limite di 30 chilometri l'ora e la bicicletta possa fare tutto: avere la precedenza su tutti, procedere in senso di marcia opposto a ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

cicatiellog : @VittorioBanti @Libero_Citt Uno carica sulle spalle debiti su debiti con findomestic per comprarsi la TV 90', la bi… -

Ultime Notizie dalla rete : bici città Lanciano. Compri una bici e vinci un buono da spendere in ambito turistico e culturale AbruzzoLive.tv Sticchi Damiani (Aci): «Il Codice della Strada si muove nella direzione sbagliata»

ROMA - Una presa di posizione netta e fortemente contraria quella presa dal presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani riguardo le recenti modifiche del Codice della Strada. Ecco il suo pensiero al ri ...

Codice della Strada, la riforma non piace all'ACI

Il Decreto Semplificazioni ha apportato alcune novità al Codice della Strada, che non hanno trovato il gradimento dell'ACI. Il presidente Angelo Sticchi Damiani, in una nota, ha argomenato, punto per ...

ROMA - Una presa di posizione netta e fortemente contraria quella presa dal presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani riguardo le recenti modifiche del Codice della Strada. Ecco il suo pensiero al ri ...Il Decreto Semplificazioni ha apportato alcune novità al Codice della Strada, che non hanno trovato il gradimento dell'ACI. Il presidente Angelo Sticchi Damiani, in una nota, ha argomenato, punto per ...