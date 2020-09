Lazaar ricorda Palermo: “Giocavo tutte le partite in rosanero, davo tutto per scontato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Achraf Lazaar, ex terzino del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro.Esterno di difesa che spinge molto, con buona tecnica e con un'ottima propensione offensiva. È rimasto nella memoria di tutti i tifosi rosanero il gol messo a segno da metà campo nella sfida contro il Napoli poi terminata 3-1 in favore del club di Viale del Fante. In attesa di trovare una nuova sistemazione nonostante l'ultimo anno di contratto con il Newcastle, il terzino ex Palermo ha parlato ai microfoni di "tuttomercatoweb.com" trattando diversi argomenti."A Cosenza è stato un anno particolare, ho subito degli infortuni che in carriera non ho mai avuto e che forse sarebbero dovuti essere gestiti meglio, ma sono stato bene e ringrazio tutti. Sono sceso di categoria ... Leggi su mediagol

