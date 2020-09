Juventus U23, due giovani in prestito a Pescara (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Juventus U23 sta prendendo forma, pronta a mostrare ulteriori passi avanti nel progetto intrapreso un paio di anni fa. Alcuni giovani però, non faranno parte della squadra guidata da mister Lamberto Zauli. Si tratta del portiere Mattia Del Favero, classe 1998, e di Manolo Portanova, trequartista classe 2000. Ambedue i ragazzi potrebbero affrontare l’avventura della Serie B, dopo che l’anno scorso stati impiegati nelle categorie minori. Del Favero ha trascorso tutta la passata stagione in prestito al Piacenza, con il quale ha collezionato 18 presenze tra Serie C e Coppa Italia. Invece Portanova è rimasto alla base alternando presenza tra la squadra primavera e l’Under 23. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Rugani: club interessati, la risposta bianconera Mattia Del Favero, ... Leggi su tuttojuve24

JuventusTV : L'allenamento di oggi della #Under23 ????? On demand, qui ?? - pinopao : @Marmat83 Juventus U23 indistinguibile da una qualsiasi squadra di serie C Carne da plusvalenza e stop - Davide1926___ : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! La #Juventus ha ingaggiato il portiere Matteo #Bucosse (classe 2002) dal #Tolentino. Giocherà nell'U23 in… - FolladorStefano : @davideterruzzi @kantor57 La narrativa del calcio mercato consegna altri messaggi. Se non ricordo male si parlava d… - Dluzniewski81 : RT @JuventusTV: L'allenamento di oggi della #Under23 ????? On demand, qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus U23 Juventus U23, su Barbieri c'erano anche due club europei Tutto Lega Pro il Monza spende e spande sognando la serie A

il Monza si appresta ad essere una delle squadre protagonista delle prossima serie B. Sin dall’insediamento di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in terra monzese l’obbiettivo era solo uno, salire i ...

Calciomercato Juventus U23, colpo in prestito | Ecco il nuovo portiere

La Juventus ripartirà dalla Serie C e lo farà con un nuovo portiere tra i pali: il ds Manna ha chiuso l’affare Sono giorni caldi in casa Juventus, con l’Under 23 guidata da Lamberto Zauli che si prepa ...

il Monza si appresta ad essere una delle squadre protagonista delle prossima serie B. Sin dall’insediamento di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in terra monzese l’obbiettivo era solo uno, salire i ...La Juventus ripartirà dalla Serie C e lo farà con un nuovo portiere tra i pali: il ds Manna ha chiuso l’affare Sono giorni caldi in casa Juventus, con l’Under 23 guidata da Lamberto Zauli che si prepa ...