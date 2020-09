In Crusader Kings 3 un giocatore è riuscito amangiare il Papa

In Crusader Kings 3 un giocatore è riuscito a...mangiare il Papa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Crusader Kings 3 è un gioco strategico che vi consente di focalizzarsi su determinati obiettivi scelti dal giocatore. Per Zak7062, appassionato di Crusader Kings e membro di Reddit, l'obiettivo personale era di...mangiare il Papa.Il post pubblicato su Reddit mostra il giocatore alle prese con diversi obiettivi tra cui conquistare ogni luogo sacro, sconfiggere tre crociate separate e riformare la religione norrena per includere il cannibalismo, solo per poter mangiare il Papa. Contattato il giocatore ha affermato che all'interno del gioco è possibile riformare le religioni pagane."Volevo vedere che tipo di opzioni avrei avuto per riformare la fede", ha detto Zak, "Ho aperto la schermata della fede per controllare quali ... Leggi su eurogamer

Se qualcuno chiedesse di pensare a dei videogiochi che ci hanno raccontato grandi storie probabilmente la nostra mente inizierebbe a scandagliare la libreria dei lavori di Naughty Dog, farebbe un giro ...

Da qualche giorno è disponibile per tutti i giocatori Crusader Kings 3, titolo strategico che vi catapulta in un mondo medievale. Tra intrighi e combattimenti, c'è anche tempo per conoscere madamigell ...

