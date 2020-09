Grey’s Anatomy 17, Ellen Pompeo pubblica la prima foto dal set in compagnia di (Spoiler) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Grey’s Anatomy 17 torna in produzione: la prima foto di Ellen Pompeo e le anticipazioni sui primi episodi Finalmente il cast di Grey’s Anatomy sta tornando sul set per girare le nuove puntate della stagione 17 dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha interrotto la stagione 16 con 4 episodi ancora da girare. Ellen Pompeo, interprete della protagonista Meredith Grey, ha celebrato il momento con un post su Instagram in cui è insieme al collega Richard Flood recentemente promosso a regular nella serie tv. E chissà che non sia un indizio sul futuro della coppia Meredith-Cormac nei prossimi episodi. Visualizza questo post su Instagram First time back in my ... Leggi su dituttounpop

