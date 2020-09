Fognini-Huesler in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fabio Fognini entra in scena all’Atp 250 di Kitzbuhel, effettuando il suo esordio dopo lo stop agonistico dovuto all’emergenza Coronavirus. L’azzurro affronterà il qualificato svizzero Marc-Andrè Huesler, incontro che non dovrebbe presentare particolari insidie, sebbene siano da considerare le condizioni fisiche precarie del classe ’87. Il match andrà in scena domani, giovedì 10 settembre, non prima delle ore 15.30: diretta tv su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sull’andamento del testa a testa in questione. Leggi su sportface

sportface2016 : #ATP #Kitzbuhel 2020: dove e quando seguire il match fra #Fognini e #Huesler - marcoamabili : Domani il ritorno in campo di Fabio #Fognini, a metà pomeriggio a #Kitzbuhel contro lo svizzero Huesler (ultimo match sul centrale) #ATP -