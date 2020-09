Fisco, lo Stato dichiara guerra: sempre meno privacy per i contribuenti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Oggi al Senato si voterà un emendamento che prevede la possibilità di autorizzare i Comuni e altri enti ad accedere all’anagrafe tributaria. Si voterà oggi in Senato la fiducia su un emendamento che prevede di rafforzare i poteri dei Comuni in termini di riscossioni tributarie. Il primo firmatario dellemendamento – riferisce Italia Oggi – … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

atollomilano : @beatrixhedgehog @petunianelsole La quarantena prevista dalla legge è di 15 gg, chi ha più figli non è detto che be… - fisco24_info : Commercialisti ed esperti contabili: fissate le misure compensative per l'esercizio della professione: È stato pubb… - fisco24_info : Prova delle cessioni UE: la norma nazionale si può coordinare con quella unionale?: Da quest’anno trova applicazion… - cittella : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 De Benedetti, che da dell'imbroglione a #Berlusconi, fa ridere! Colui che è un imbroglione di prima cat… - fisco24_info : Versamento ritenute d'acconto: istituito il nuovo codice tributo: E’ stato istituito il codice tributo“4050” denomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Stato Niente più segreti per il Fisco. Così ci mettono le mani in tasca ilGiornale.it Scadenze fiscali settembre 2020, tasse sospese, Iva, irpef, Inps: tutte le date in calendario

Novità e scadenze fiscali settembre 2020. Il mese di settembre per le scadenze fiscali è un mese importante, sia per le partite Iva che per i dipendenti e i pensionati. A fine mese scade il termine pe ...

Concordia Sagittaria, sequestrati laboratorio e studio per commerciare gioielli falsi

La guardia di finanza di Portogruaro ha scoperto una ditta di e-commerce che vendeva preziosi e orologi con marchi falsi. Trovata anche una sala di regia professionale per reclamizzare i prodotti. Eva ...

Novità e scadenze fiscali settembre 2020. Il mese di settembre per le scadenze fiscali è un mese importante, sia per le partite Iva che per i dipendenti e i pensionati. A fine mese scade il termine pe ...La guardia di finanza di Portogruaro ha scoperto una ditta di e-commerce che vendeva preziosi e orologi con marchi falsi. Trovata anche una sala di regia professionale per reclamizzare i prodotti. Eva ...