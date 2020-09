Etienne, secondo Copenaghen la responsabilità è di Tunisi (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Nella festa di San Pietro Claver, amico di schiavi e poveri, preghiamo per una soluzione umanitaria per le 27 persone salvate dalla petroliera Maersk Etienne». L’arcivescovo maltese C. J. Scicluna ha affidato a un tweet la richiesta di mettere fine alla sofferenza dei naufraghi intrappolati da 36 giorni sulla nave danese. Da Malta li dividono poche miglia e l’ostinazione del premier laburista R. Abela a negare lo sbarco. Intanto una strana dichiarazione del governo di Copenaghen ha tinto di giallo … Continua L'articolo Etienne, secondo Copenaghen la responsabilità è di Tunisi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sono bloccati da oltre un mese, dopo aver salvato 27 persone tra cui un bambino e una donna incinta a rischio annegamento nel Mediterraneo. Malta li aveva avvisati, chiedendo di dirigersi verso il gom ...

Mettere fine alla crisi umanitaria in corso sulla nave Etienne «immediatamente». Lo chiedono in una dichiarazione congiunta l’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), l’Organizz ...

