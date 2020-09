Dopo l'interrogatorio il gip decide: 'I fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere, Belleggia ai domiciliari' (Di mercoledì 9 settembre 2020) restano in carcere tre dei quattro giovani arrestati, con l'accusa di concorso in omicidio preterintenzionale, per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un ... Leggi su globalist

inotg_inot59 : @ValentinaPetrin Spero che gli inquirenti facciano una indagine fatta bene perché finora hanno fatto tante malafigu… - CaressaGiovanni : Dopo l'interrogatorio il gip decide: 'I fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere, Belleggia ai domiciliari' - globalistIT : - gurulku : @stanzaselvaggia Dopo l'interrogatorio in Questura più facile si tratti di finestre - giorgiodeo : @Stefano32589111 @brigitte_gio Questa mattina. Adesso dopo l'interrogatorio è scritto che lo hanno escluso. Tutto qui. -