Covid, stop a sperimentazione vaccino AstraZeneca: reazioni "non spiegabili" (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' scattato lo stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca. I test avrebbero generato problemi "non spiegabili" su uno dei volontari, in Gran Bretagna. Fauci commenta le tempistiche per trovare un vaccino: "Improbabile un vaccino entro la fine dell'anno". La sperimentazione sul vaccino per il coronavirus di AstraZeneca avrebbe procurato complicazioni "non spiegabili" su uno …

