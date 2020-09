Coronavirus, la Gran Bretagna torna a vietare riunioni con più di 6 persone: “Arresto e multe fino a 3.200 sterline”. Nuovi record di contagi in Olanda, Portogallo e Repubblica Ceca (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Gran Bretagna corre ai ripari per cercare di limitare le conseguenze della seconda ondata di Coronavirus in Europa. E il primo passo è quello di tornare a scongiurare il più possibile il pericolo degli assembramenti. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, presentando le nuove misure pensate dal governo di Boris Johnson ha annunciato che da lunedì sarà di nuovo vietato riunirsi in gruppi con oltre sei persone: “Non sarà più possibile riunirsi in gruppi superiori alle sei persone”, ha dichiarato, sottolineando che per una “famiglia di cinque o sei persone questo porterà alcune restrizioni significative”. Se una stessa famiglia è composta da più di sei persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’Asp ha garantito la propria disponibilità ad estendere temporalmente, nella massima misura possibile, gli spazi destinati all’effettuazione degli esami, dalle 8 alle 19, per lo screening ...

Moria brucia ma l'Europa sta a guardare

Ora che le fiamme hanno divorato quel campo-lager, il mondo riscopre i “dannati di Moria” e versa le solite lacrime di coccodrillo e lancia i soliti appelli ad un atteggiamento umanitario che a Moria ...

