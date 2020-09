Coronavirus, il virologo: “in Campania circolano due ceppi diversi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) I numeri della Campania continuano a far paura. Ieri si sono contati altri 249 positivi a fronte di circa 8 mila tamponi, restano pressoché stabili le ospedalizzazioni (220) ma crescono i malati in rianimazione (da 7 a 9), il dato peggiore, quest’ultimo, dal 24 maggio. Il Mattino ha sentito a riguardo Franco Bonaguro virologo del Pascale «In Campania circolano almeno un paio di ceppi virali uno diverso dall’altro provocando sintomi e gravità diverse. Anche questo aspetto andrebbe approfondito. L’incubazione tra i giovani fatalmente aumenta i contagi, sono quelli che si muovono di più. Adesso bisognerà vedere se tornando nelle famiglie trasmetteranno il virus anche agli anziani e verificare se le curve di impegno sanitario cambieranno ovvero se le ... Leggi su ilnapolista

