Colleferro, il testimone: "Willy era a terra e hanno proseguito a sferrare calci e pugni" (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Mentre Willy era a terra hanno proseguito a sferrare calci e pugni tanto non è riuscito più a rialzarsi" . Questa una delle frasi presenti nell'ordinanza di 14 pagine che ha confermato gli arresti ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro testimone I due supertestimoni di Colleferro: "È stato Belleggia a colpire Willy alla testa" L'HuffPost “Saltavano sul corpo di Willy, rissa scatenata da una frase a una ragazza”: le carte sull’omicidio di Colleferro

Vanno avanti le indagini dei carabinieri per stabilire cosa è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, a Colleferro, nella zona dei Castelli Romani vicino a Roma, dove Willy Monteiro Duarte, un ...

Willy Monteiro "colpito a calci e pugni mentre era a terra": l'ordinanza dell'omicidio di Colleferro

"Ho visto scendere 4 o 5 persone che, aperti tutti e quattro gli sportelli, si sono lanciati subito contro le persone presenti sferrando calci e pugni a chiunque si trovassero davanti e in particolare ...

Vanno avanti le indagini dei carabinieri per stabilire cosa è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, a Colleferro, nella zona dei Castelli Romani vicino a Roma, dove Willy Monteiro Duarte, un ...