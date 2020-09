Calciomercato Inter, Godin pronto all’addio: rimane in Serie A (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Inter, Diego Godin dopo una sola stagione è pronto a salutare. Il calciatore, però, potrebbe restare in Serie A Dopo un solo anno all’Inter, Diego Godin è pronto già a fare le valigie nel corso di questa sessione di mercato. L’uruguaiano non ha convinto Conte, complice anche l’esplosione del giovane Bastoni. Il futuro dell’esperto … L'articolo Calciomercato Inter, Godin pronto all’addio: rimane in Serie A proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

