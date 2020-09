Berlusconi torna in campo: «Il Covid è stata l’esperienza più terrificante della mia vita» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi sta meglio, e si vede. Anzi, si sente. Il leader di Forza Italia, risultato positivo al Covid, è tornato a far udire la propria voce collegandosi con i deputati azzurri riuniti a Montecitorio. Sebbene ancora provato, il Cavaliere non ha voluto smentire la propria fama di combattente. E così è stato lui, acciaccato, a dare la carica ai suoi. «Occorre dire a tutti i nostri concittadini che devono andare a votare per noi», ha esordito. «Perché – ha aggiunto – rappresentiamo un partito superiore culturalmente e politicamente, con un bagaglio di valori che nessuno ha». Telefonata di Berlusconi ai deputati in riunione Berlusconi è consapevole che Forza Italia è oggi solo la terza gamba del centrodestra, la ... Leggi su secoloditalia

