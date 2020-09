Atene dichiara stato di emergenza per 4 mesi a Lesbo (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza per 4 mesi sull'isola di Lesbo dopo il devastante incendio divampato per cause ancora da accertare nel campo di migranti di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza per 4 mesi sull'isola di Lesbo dopo il devastante incendio divampato per cause ancora da accertare nel campo di migranti di ...

A Lesbo il governo greco ha dichiarato lo stato d'emergenza per 4 mesi dopo l'incendio che ha devastato il campo di migranti di Moria. Atene ha inviato sul posto polizia, personale antincendio e altri ...

